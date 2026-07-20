Павло Василенко

20 липня у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій сезону-2026/27. Своїх потенційних суперників дізналися одразу кілька українських клубів.

У жеребкуванні взяли участь віцечемпіон України ЛНЗ та бронзовий призер УПЛ Полісся. На цій стадії 60 команд і переможців пар були розподілені на сіяних і несіяних відповідно до клубного рейтингу УЄФА.

У разі виходу до третього раунду ЛНЗ, який у Q2 зустрінеться з бельгійським Гентом, зіграє з переможцем пари Гетеборг (Швеція) – Левадія (Естонія). Полісся, якщо пройде данський Копенгаген, побореться за вихід до наступної стадії з переможцем протистояння Дебрецен (Угорщина) – Пюнік (Вірменія).

Також свого можливого суперника дізналося Динамо. Якщо кияни поступляться ПАОКу в другому кваліфікаційному раунді Ліги Європи та перейдуть до Ліги конференцій, то в третьому раунді можуть зустрітися з переможцем пари Карабах (Азербайджан) – ЦСКА Софія (Болгарія).

Матчі третього кваліфікаційного раунду Ліги конференцій відбудуться 6 і 13 серпня, а фінал турніру сезону-2026/27 прийматиме Стамбул. Вирішальний матч запланований на 2 червня 2027 року на стадіоні «Бешикташ».