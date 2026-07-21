Сергій Разумовський

В УАФ узгодили новий підхід до ліміту на легіонерів, який почне діяти вже з наступного сезону УПЛ. Після правок до регламенту клуби отримали ширше поле для маневру: тепер одночасно на полі може бути до восьми іноземців, якщо серед них є хоча б один футболіст із паспортом країни ЄС.

За новими правилами українські гравці, які виступають у європейських чемпіонатах, більше не зараховуються до легіонерів — їх прирівняли до футболістів із паспортом Євросоюзу. Якщо ж у складі немає жодного такого виконавця, команда мусить тримати на полі щонайменше чотирьох українців. Коли ж у заявці є хоча б один представник ЄС, квота стає м’якшою: дозволено до восьми легіонерів, а мінімум українців знижується до трьох.

Разом із цим УАФ суттєво переглянула і внесок за кожного заявленого іноземця. Раніше клуби платили 150 тисяч гривень, тепер сума зросла до 400 тисяч.

Зібрані кошти поділять навпіл: 50% підуть на оплату арбітражу матчів Національної ліги майбутнього, ще половину спрямують клубам УПЛ, які активніше залучають українців до 21 року.

Розподіл залежатиме від ігрового часу молодих футболістів у чемпіонаті. Найкращий клуб отримає 25% цієї частини, другий — 15%, третій — 10%, а решту поділять між іншими учасниками за встановленою шкалою.

Раніше Динамо та інші клуби виступили проти змін ліміту. На ці дії відповів гендиректор Шахтаря Сергій Палкін.