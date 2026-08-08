Сергій Разумовський

Аргентинський Рівер Плейт досяг домовленості з мадридським Атлетико щодо переходу атакувального півзахисника Тьяго Альмади. Про завершення переговорів повідомила пресслужба аргентинського клубу.

25-річний футболіст найближчим часом вирушить до Аргентини, де приєднається до своєї нової команди та пройде необхідні формальності, пов’язані з трансфером. Інші умови угоди, зокрема тривалість контракту й особливості виплати коштів, сторони офіційно не розголошують.

За інформацією Marca, Рівер Плейт заплатив Атлетико за перехід Альмади 20 мільйонів євро. Ця сума зробила трансфер аргентинця найдорожчим в історії аргентинського футболу. Раніше жоден клуб із цієї країни не витрачав стільки коштів на придбання одного футболіста.

Водночас мадридський клуб не володів усіма правами на гравця. Повідомляється, що 50% прав на Альмаду залишив за собою бразильський Ботафого. Саме цей клуб минулого літа продав аргентинського півзахисника Атлетико за 21 мільйон євро.

Альмада провів у складі Атлетико лише один сезон. За цей час він зіграв 40 матчів у всіх турнірах, забив чотири голи та віддав дві результативні передачі.

Нагадаємо, Манчестер Юнайтед здійснив камбек проти Атлетико завдяки дублю Мбемо.