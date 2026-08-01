Павло Василенко

Манчестер Юнайтед провів третій контрольний матч літньої підготовки та здобув вольову перемогу над мадридським Атлетіко з рахунком 2:1. Поєдинок відбувся у Швеції, а головним героєм зустрічі став форвард англійського клубу Бріан Мбемо, який оформив дубль.

Команда Майкла Карріка невдало розпочала зустріч і вже на п'ятій хвилині пропустила. Після подачі з кутового Арнау Ортіс виконав навіс у штрафний майданчик, м'яч нікого не зачепив, дезорієнтував Тома Гітона та залетів у ворота.

Після пропущеного гола «червоні дияволи» перехопили ініціативу. Небезпечні моменти мали Люк Шоу, Амад Діалло та Ленні Йоро, однак голкіпер Атлетіко Ян Облак неодноразово рятував свою команду.

На початку другого тайму Манчестер Юнайтед зрівняв рахунок. Шей Лейсі заробив пенальті, а Мбемо впевнено реалізував одинадцятиметровий удар.

Переможний м'яч англійці забили на 76-й хвилині. Джек Флетчер виграв боротьбу на половині поля суперника, після серії рикошетів м'яч опинився у Мбемо, який оформив дубль і приніс своїй команді перемогу.

Наприкінці матчу Атлетіко був близький до того, щоб відігратися. Удар Хулманда прийняла на себе стійка, а в наступній атаці іспанці не змогли скористатися ще одним гольовим шансом.

Окремою подією зустрічі став дебют за першу команду Манчестер Юнайтед 15-річного Джей Джея Габріеля. Юний талант вийшов на поле на 82-й хвилині, замінивши автора переможного дубля Браяна Мбемо.

Для команди Майкла Карріка це вже друга перемога на передсезонному зборі. Раніше манкуніанці розгромили Русенборг (5:0), а стартували з поразки від Рексема (0:1).

Контрольний матч

Манчестер Юнайтед – Атлетіко – 2:1

Голи: Мбемо, 52 (пенальті), Мбемо, 74 – Ортіс, 5.