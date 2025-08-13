Павло Василенко

Німецький футбольний союз збільшив суму грошей, яку він виплачуватиме учасникам Кубка Німеччини. У сезоні 2025/26 загальна сума бонусів сягне 75 мільйонів євро, що на 800 000 більше, ніж у попередньому сезоні.

Переможець кубкового змагання отримає приз приблизно в 4,3 мільйона, переможений фіналіст – 2,88 мільйона, повідомляє агентство DPA.

Кожна з 64 команд, що беруть участь у першому раунді, збере трохи більше 211 000 євро.

Рекордсменом за кількістю тріумфів є мюнхенська Баварія з двадцятьма титулами, востаннє трофей вигравали гравці Штутгарта. Змагання розпочнуться у п'ятницю матчами першого раунду, фінал заплановано на 23 травня.