Мюнхенська Баварія офіційно підтвердила підписання вінгера збірної Колумбії Луїса Діаса, який раніше виступав за англійський Ліверпуль. 28-річний футболіст уклав угоду з німецьким грандом терміном на чотири роки.

За інформацією ЗМІ, сума операції склала 70 мільйонів євро з можливими бонусами у розмірі ще 5 мільйонів. Цей трансфер став третім за вартістю в історії клубу — дорожчими були лише переходи Лукаса Ернандеса (80 млн) і Гаррі Кейна (95 млн).

У кампанії 2024/25 Діас взяв участь у 50 матчах за Ліверпуль, відзначившись 17 голами та вісьмома результативними передачами. За даними Transfermarkt, його ринкова вартість зараз оцінюється в 70 мільйонів євро.

Раніше Баварія продовжила контракт із голкіпером Свеном Ульрайхом.