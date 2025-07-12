Павло Василенко

Штутгарт відхилив першу пропозицію мюнхенської Баварії щодо нападника Ніка Вольтемада у розмірі 45 мільйонів євро, повідомляють DPA та інші німецькі ЗМІ.

Мюнхенці пропонували 40 мільйонів євро за трансфер та ще п'ять мільйонів у вигляді бонусів, але нинішній клуб, як повідомляється, просить набагато більше.

За даними Transfermarkt, 23-річний гравець, контракт якого діє до 30 червня 2028 року, оцінюється в 30 мільйонів євро. Наприкінці червня Kicker повідомив, що Штутгарт готовий продати свого нападаючого за 100 мільйонів євро.

Минулого сезону Вольтемаде допоміг своїй команді виграти Кубок Німеччини і став найкращим бомбардиром турніру, забивши п'ять м'ячів. Він також грав за молодіжну збірну до 21 року на нещодавньому чемпіонаті Європи у Словаччині, де його команда вийшла у фінал. На цьому турнірі Вольтемаде також став найкращим бомбардиром із шістьма голами.

Баварія шукає посилення в атаці після відходу Томаса Мюллера, Лероя Сане та Матіса Теля.

Джамал Мусіала також пропустить кілька місяців через перелом .