Павло Василенко

Арсенал активізував пошуки нового нападаючого: Віктор Дьокереш має приєднатися до команди Мікеля Артети.

Швед став відкриттям минулого сезону, забиваючи гол за голом за лісабонський Спортинг. Це привернула увагу провідних європейських клубів.

Інсайдер Фабриціо Романо стверджує, що Дьокереш наближається до переходу в Арсенал. В останні години пройшов черговий раунд переговорів з цього приводу. Вони йдуть у напрямку, вигідному для «канонірів».

Футболіст вже ухвалив рішення змінити клуб. Він повідомив про це свого нинішнього роботодавця, у якого більше не має наміру тренуватися. Форвард також хоче вести переговори з іншими зацікавленими клубами.

Журналіст Девід Орнштейн стверджує, що Дьокереш підпише п'ятирічний контракт з Арсеналом. Ціна все ще обговорюється. Відомо, що у контракті шведа є пункт про викуп у розмірі 100 мільйонів євро. Очікується, що Спортинг продасть його меншу суму.

Артета сподівається, що питання незабаром буде закрито, оскільки іспанець хоче, щоб новий нападник приєднався до його команди на початку передсезонної підготовки.