Доля Луческу в збірній Румунії. Екстренер Шахтаря та Динамо провалює відбір на ЧС
Знаковий фахівець не може похизуватись результатами
близько 1 години тому
Федерація футболу Румунії ухвалила рішення залишити на посаді головного тренера Мірчу Луческу, повідомляє Golazo.
Колишній наставник Шахтаря та Динамо провів зустріч керівництвом Федерації футболу Румунії на тлі останніх результатів в кваліфікації ЧС-2026.
Сам Містер прагне виправити ситуацію, нав'язавши боротьбу Австрії та Боснії і Герцеговині.
Серед можливих кандидатів на заміну Луческу називають відомого колишнього футболіста Георге Хаджі, який виступав за Реал та Барселону.
Румунський спеціаліст очолював київське Динамо з 2020 по 2023 рік, за перший сезон вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.
Найбільшої популярності в українському футболі він набув завдяки роботі в Шахтарі, з яким вісім разів ставав чемпіоном країни. У 2009 році він привів донецький клуб до перемоги у Кубку УЄФА, а також шість разів вигравав Кубок України та сім разів Суперкубок.
Поділитись