Федерація футболу Румунії ухвалила рішення залишити на посаді головного тренера Мірчу Луческу, повідомляє Golazo.

Колишній наставник Шахтаря та Динамо провів зустріч керівництвом Федерації футболу Румунії на тлі останніх результатів в кваліфікації ЧС-2026.

Сам Містер прагне виправити ситуацію, нав'язавши боротьбу Австрії та Боснії і Герцеговині.

Серед можливих кандидатів на заміну Луческу називають відомого колишнього футболіста Георге Хаджі, який виступав за Реал та Барселону.

Румунський спеціаліст очолював київське Динамо з 2020 по 2023 рік, за перший сезон вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Найбільшої популярності в українському футболі він набув завдяки роботі в Шахтарі, з яким вісім разів ставав чемпіоном країни. У 2009 році він привів донецький клуб до перемоги у Кубку УЄФА, а також шість разів вигравав Кубок України та сім разів Суперкубок.