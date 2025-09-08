Голосування за найпрестижнішу індивідуальну футбольну нагороду – «Золотий м’яч» – офіційно завершено. У процесі взяли участь журналісти зі 100 країн, що входять до рейтингу ФІФА.

Кожен із представників обрав десять футболістів у порядку пріоритетності. Залежно від місця у списку гравець отримає певну кількість балів. Переможцем стане той, хто набере найбільше очок.

Фаворитами цьогорічного голосування називають Усмана Дембеле, Ламіна Ямаля, Ашрафа Хакімі, Рафінью та Вітінью.

Церемонія вручення «Золотого м’яча» відбудеться 22 вересня у Парижі. Нагадаємо, що володарем нагороди у 2024 році став Родрі.