Досвідчений румунський тренер Мірча Луческу, який очолює збірну Румунії, може залишити свою посаду після нічиєї з Кіпром у відбірному матчі до ЧС-2026 (2:2).

80-річний наставник показує слабкі результати із національною командою, тому румунська футбольна федерація вже шукає йому заміну. Серед можливих кандидатів називають відомого колишнього футболіста Георге Хаджі, який виступав за Реал та Барселону.

Румунський спеціаліст очолював київське Динамо з 2020 по 2023 рік, за перший сезон вигравши чемпіонат, Кубок та Суперкубок України.

Найбільшої популярності в українському футболі він набув завдяки роботі в Шахтарі, з яким вісім разів ставав чемпіоном країни. У 2009 році він привів донецький клуб до перемоги у Кубку УЄФА, а також шість разів вигравав Кубок України та сім разів Суперкубок.

Раніше повідомлялося, що Луческу встановив віковий рекорд серед тренерів збірних.