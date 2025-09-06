У черговій контрольній зустрічі збірна Румунії зазнала поразки від Канади з рахунком 0:3.

Головний тренер румунів Мірча Луческу при цьому встановив історичний рекорд, ставши найвіковишим наставником національних команд. На момент гри йому виповнилося 80 років, один місяць та сім днів.

До цього досягнення належало Роке Масполі, який керував збірною Уругваю у 1997 році. Тоді в матчі проти Еквадору йому було 80 років, один місяць та чотири дні.

Наступний поєдинок румунська команда проведе 9 вересня проти Кіпру.

