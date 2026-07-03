Сергій Разумовський

Голкіпер Барселони Марк-Андре тер Штеген близький до переходу в Аякс. Про це повідомив відомий інсайдер Фабріціо Романо у соціальній мережі X.

🚨🔴⚪️ Marc André ter Stegen to Ajax, here we go! Deal agreed in principle with Barça and player’s camp.



Ter Stegen joins on loan until the end of June 2027 with majority of wages covered by Ajax. pic.twitter.com/2fgtW0sBOh — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2026

За інформацією джерела, між сторонами вже досягнуто принципової домовленості щодо майбутньої угоди. Переговори відбувалися за участю каталонського клубу, представників німецького воротаря та амстердамського Аякса. Наразі трансфер перебуває на фінальній стадії узгодження, а сам перехід має бути оформлений у форматі оренди.

Очікується, що тер Штеген приєднається до Аякса на правах оренди до кінця червня 2027 року. Важливою деталлю майбутньої угоди є фінансова частина: більшу частину заробітної плати 34-річного голкіпера має взяти на себе саме нідерландський клуб. Це дозволить каталонцям частково розвантажити зарплатну відомість, а Аяксу отримати досвідченого воротаря високого рівня.

Марк-Андре тер Штеген виступає за Барселону з 2014 року. За цей час німецький голкіпер став одним із ключових гравців каталонської команди, виграв низку трофеїв і протягом багатьох сезонів залишався основним воротарем клубу. Однак останнім часом його ситуація у команді ускладнилася, зокрема через травми та кадрові зміни.

Другу половину сезону-2025/26 тер Штеген провів у Жироні на правах оренди. Втім, повноцінно проявити себе у цій команді він не зміг: через проблеми зі здоров’ям воротар зіграв лише два матчі. Попри це, інтерес до нього з боку Аякса зберігся, а амстердамський клуб, схоже, готовий зробити ставку на досвід німецького голкіпера.

Раніше Аякс ухвалив рішення не продовжувати контракт з українським футболістом Олександром Зінченком. Його період у нідерландському клубі також виявився ускладненим через травму: українець зміг провести лише два поєдинки за команду.