Сергій Разумовський

Воротар київської Оболоні Денис Марченко потрапив у сферу інтересів львівських Карпат, повідомляє Sport.ua. У клубі з міста Лева, як повідомляється, серйозно придивляються до 19-річного голкіпера і розглядають його як можливе підсилення на майбутнє.

Марченко провів непростий сезон, адже значну його частину пропустив через травму. Попри це, у нинішньому чемпіонаті воротар уже встиг зіграти 11 матчів, у чотирьох із яких зберіг свої ворота в недоторканності. Загалом же він пропустив 15 м’ячів, а його потенціал продовжує привертати увагу клубів УПЛ. Transfermarkt наразі оцінює вартість футболіста в 600 тисяч євро, що для молодого українського воротаря є доволі показником перспективності.

Водночас варто згадати й про ситуацію навколо основного голкіпера Карпат Назара Домчака. Раніше в медіа вже з’являлися повідомлення про інтерес до нього з боку європейських клубів. Українського воротаря пов’язували з Лечче, Ліллем та Славією Прага.

Домчак нині має за плечима 28 матчів і 15 поєдинків, у яких залишив свої ворота сухими. Окремо варто відзначити його нещодавній успіх в УПЛ, де він відбив уже четвертий пенальті поспіль. До повторення рекорду Олексія Паламарчука йому лишається ще два відбиті 11-метрові, тож інтерес до нього з боку іноземних клубів виглядає цілком закономірним.

На цьому тлі Карпати, схоже, не лише думають про можливі втрати, а й паралельно шукають глибину складу та варіанти на перспективу. Запрошення Марченка могло б стати логічним кроком у такій стратегії, адже молодий воротар уже має досвід виступів на рівні УПЛ і може продовжити прогресувати в конкурентному середовищі.

Що стосується турнірної ситуації, то Оболонь наразі має 31 очко і посідає 11-те місце в таблиці. Карпати з 41 балом ідуть дев’ятими.