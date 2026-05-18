Півзахисник Колоса Тарас Степаненко розповів, як отримав запрошення до тренерського штабу Андреа Мальдери у збірній України, а також поділився своїми враженнями щодо призначення.

Багато емоцій. Для мене це рішення, на яке я не очікував, тому що я готувався до завершення кар’єри, розглядав різні пропозиції, ким бути після завершення. Але так вийшло, що мені запропонували бути тренером національної збірної України – і для мене це велика відповідальність, великий виклик.

Оскільки я звик ставитися й віддаватися на 100 відсотків, то дуже з цього приводу переживаю, тому що розумію, що таке національна збірна, розумів це як гравець, а тепер буде тренером. Я одразу сказав хлопцям, щоб готували корвалол чи валер’янку на лавочці, тому що емоцій вистачатиме.

Спочатку мене викликало керівництво Федерації, запитали про мої подальші плани, чи буду я завершувати ігрову кар’єру. Ми обговорили, що є така можливість, що новий головний тренер бачить мене своїм асистентом. Потім я переговорив з Андреа, він мені пояснив, чому він хоче, щоб я був у штабі, як він бачить нашу співпрацю, нашу взаємодію.

Авжеж, я погодився, тому що я з Андреа працював, знаю його багато років. Коли він пішов з національної збірної, ми все одно з ним спілкувалися, також і з Роберто Де Дзербі, з ким він працював в Англії та Франції. Тому я погодився. Приємно, що мені випала така можливість, дуже дякую за це.

Чи готовий бути «злим поліцейським»? Скажемо так, я цього ніколи не цурався і знаю, що хлопці іноді на мене ображалися. Зрозуміло, що я не робитиму так вже в якості тренера, бо коли я був футболістом, я не слідкував за тим, що я казав, іноді перегинав палицю. Але я знаю, що таке футболіст, і що від футболіста іноді потрібно вимагати відповідальності, концентрації, дисципліни – це нормально.

Коли тренер цього не робить, то це може впливати на сам рівень футболіста, рівень його гри. Треба йому допомагати – іноді й на підвищених тонах. Сподіваюся, що таких моментів буде якомога менше, але від цього нікуди не дінешся.

Хлопці знали мене й раніше. Я з Андрюхою [Ярмоленком] спілкувався, коли був матч «Динамо» – «Колос». З хлопцями, які грають у Європі, я на зв’язку. Я з ними теж спілкувався, тому що мені було цікаве їхнє ставлення до цього.

Колектив – це така річ: якщо до тебе немає поваги, до тебе немає правильного відношення, то там робити нічого. Це здобувається твоєю працею, тим, як ти ставишся до людей.

Я радий, що хлопці цю подію нормально прийняли та побажали мені успіху, сказали, що це гарний вибір з боку головного тренера. Це для мене навіть більша мотивація, тому що я не можу їх підвести, – передає слова Степаненка Tribuna.com.