Стала відома реакція Мбаппе на ситуацію Доннарумми у ПСЖ
Для форварда Реала це знайома ситуація
близько 1 години тому
Кіліан Мбаппе / фото - Getty
Зірковий нападник мадридського Реала Кіліан Мбаппе висловився щодо звільнення колишнього одноклубника Джанлуїджі Доннарумми з Парі Сен-Жермен.
Це складні та несправедливі часи. Мені шкода Доннарумму, – сказав Мбаппе в коментарі Defensa Central.
Нагадаємо, раніше головний тренер ПСЖ Луїс Енріке повідомив, що саме він ухвалив рішення вивести Доннарумму зі складу, оскільки потребує воротаря з іншими характеристиками. Згодом італієць підтвердив свій відхід у публікації в соцмережах.
Наразі головним претендентом на підписання Джанлуїджі Доннарумми вважається англійський Манчестер Сіті.