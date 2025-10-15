Збірна Італії здобула перемогу над Ізраїлем у домашньому поєдинку кваліфікації до чемпіонату світу 2026 року.

Після матчу воротар команди Джанлуїджі Доннарумма поділився враженнями про виступ своєї збірної.

«У попередній грі проти Естонії я помилився — таке трапляється, це частина гри. Але я добре з цим упорався, одразу зробив крок уперед, і я вдячний своїм товаришам по команді та тренеру.

Я радий, що сьогодні ми змогли зробити те, що потрібно було зробити. Усі ігри в цьому відборі були для нас важкі, тож нам доводиться боротися за кожне очко. Ізраїль також створив нам проблеми.

Ми були дуже налаштовані втримати переможний рахунок, і я задоволений, що нам це вдалось. Я бачу перед собою хорошу команду з великою рішучістю. Мені дуже подобається робота тренера, у нього добрі стосунки з усіма нами.

Я розмовляв із командою після гри. Ми не можемо зараз робити жодних помилок, інакше ми потрапимо в плей-оф. У нас є чудова можливість це зробити, бо в нас сильна команда, і я впевнений, що Італія зрештою буде на чемпіонаті світу», — заявив італійський виконавець.