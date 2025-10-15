Головний тренер збірної Італії Дженнаро Гаттузо прокоментував матч проти Ізраїлю у відборі на чемпіонат світу, де його команда впевнено перемогла з рахунком 3:0.

«Ми добре впоралися, усі пам’ятають матч місячної давнини. Вітаю хлопців, вони добре закрили поле. Задоволений тим, що не пропустили жодного голу – чудовий командний дух. Ми зіграли саме так, як мали зіграти, адже сьогодні нам було що втрачати. Було багато розмов, але ми впоралися дуже добре.

Ми повинні вміти терпіти. Дуже мало команд у світі можуть повністю контролювати гру. Коли м’яч у нас – у нас є якість, але потрібно знову знайти компактність і працювати крок за кроком, сантиметр за сантиметром.

Маємо сподіватися, що не втратимо гравців. У листопаді на нас чекають два серйозні матчі, і, можливо, ми спробуємо тих, хто поки мав мало ігрового часу, щоб сформувати команду, яка почуватиметься добре і на полі, і поза ним», – відповів Гаттузо.