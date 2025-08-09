Павло Василенко

Хоча новий сезон європейських змагань вже розпочався, УЄФА все ще «зводить рахунки» за попередній сезон. Серед питань, які перебували під увагою федерації, був матч-відповідь півфіналу Ліги чемпіонів між Інтером та Барселоною.

Marca повідомила, що УЄФА згодом оштрафував Левандовського та Ламіна Ямаля. Обох гравців визнали винними у невиконанні вказівок інспектора з антидопінгової безпеки. Поляк та іспанець не з'явилися на тест одразу після матчу, але зробили це із запізненням. За затримку їх оштрафують на 5000 євро.

Головний тренер Барселони Гансі Флік та його асистент Маркус Зорг оштрафовані на 20 000 євро та дискваліфікували на один матч у європейських чемпіонатах. Вони відбуватимуть дискваліфікацію в першому раунді Ліги чемпіонів.

Яка була причина покарання Фліка та Зорга? Виявляється, що обидва гравці порушили загальні правила поведінки та належної поведінки, викладені в регламенті Ліги чемпіонів.

Барселона також заплатить. У цьому випадку причиною є поведінка вболівальників. УЄФА оцінив штраф за кидання предметів та підпалювання піротехнічних виробів у 7 750 євро.

У неділю Барселона зустрінеться з Комо в Кубку Гампера. Це їхнє останнє випробування перед новим сезоном, який розпочнеться 16 серпня проти Мальорки.