Сергій Разумовський

Колишній півзахисник Динамо Іван Яремчук повернувся до структури київського клубу. За даними Dynamo.kiev.ua, 64-річний ексфутболіст працюватиме селекціонером у таборі біло-синіх.

Сам Яремчук ще на початку червня публічно говорив, що хоче бути корисним рідній команді, і саме напрям селекції вважав для себе найцікавішим. Після повернення до Києва він поспілкувався з президентом клубу Ігорем Суркісом та висловив готовність допомагати Динамо в пошуку нових гравців як на українському, так і на міжнародному ринку. За його словами, йому важливо не просто залишатися поруч із футболом, а знову працювати в ньому на практиці.

Ексфутболіст також зізнавався, що життя за кордоном без постійної справи й без звичного мовного та футбольного середовища з часом почало здаватися одноманітним. Повернення в Україну, навпаки, дало йому відчуття знайомого ритму та бажання почати новий етап саме вдома.

Втім, шлях до цього повернення був непростим. Раніше Яремчук мав проблеми із законом, а в Чехії отримав шість місяців умовного ув’язнення після конфлікту з менеджером казино в Празі. Останнім часом він мешкав у Бельгії, але тепер, схоже, остаточно зосередився на роботі в Україні.