Павло Василенко

Англія та Норвегія зіграють чвертьфінальний матч чемпіонату світу в неділю о 00:00, і поєдинок може розпочатися пізніше через погодні умови.

Матч відбудеться в Маямі о 17:00 за місцевим часом, температура має досягти 34 градусів Цельсія, а додаткову проблему викликає висока вологість, через яку на початку гри здаватиметься, що на вулиці навіть 43 градуси.

Крім того, прогнозуються грози, і якщо це станеться, початок матчу буде перенесено щонайменше на 30 хвилин.

Нагадуємо, що згідно зі суворими правилами, матч має бути зупинений, якщо удар блискавки зафіксовано в межах 13 кілометрів від стадіону.

Англійці вже зіткнулися з перенесенням матчу через погоду на цьому чемпіонаті, оскільки їхній поєдинок 1/8 фіналу проти Мексики було перенесено на годину через грозове попередження.