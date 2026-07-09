Wimbledon, півфінал. Костюк – Носкова. Відеотрансляція
Марта вперше в кар'єрі може вийти до вирішального матчу британського мейджора
близько 3 годин томуПідписатися в
Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) зіграє матч в рамках півфінальної стадії Wimbledon.
Костюк зіграє з чешкою Ліндою Носковою (№12 WTA). Початок – не раніше 17.00.
Пряма трансляція матчу – на «Суспільне Спорт».
Це буде друга офіційна зустріч тенісисток. У квітні Марта перемогла Лінду на турнірі в Мадриді.
Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon. Вона вперше виступить у півфіналі. До цього її найкращим результатом був третій раунд.
Марта в першому колі розгромила аргентинку Надію Подороську, у в другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, в третьому обіграла американку Емму Наварро, в 1/8 фіналу – іншу представницю США Ешлін Крюгер, а в 1/4 фіналу – італійку Жасмін Паоліні.
Для Носкової це дебютний півфінал на рівні серії Grand Slam.
У фіналі переможниця зіграє проти сильнішої в парі Кароліна Мухова – Корі Гауфф.
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