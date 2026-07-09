Володимир Кириченко

Українська тенісистка Марта Костюк (№13 WTA) зіграє матч в рамках півфінальної стадії Wimbledon.

Костюк зіграє з чешкою Ліндою Носковою (№12 WTA). Початок – не раніше 17.00.

Пряма трансляція матчу – на «Суспільне Спорт».

Це буде друга офіційна зустріч тенісисток. У квітні Марта перемогла Лінду на турнірі в Мадриді.

Костюк вшосте грає в основній сітці Wimbledon. Вона вперше виступить у півфіналі. До цього її найкращим результатом був третій раунд.

Марта в першому колі розгромила аргентинку Надію Подороську, у в другому колі здобула перемогу над нейтральною тенісисткою з російським паспортом Анною Блінковою, в третьому обіграла американку Емму Наварро, в 1/8 фіналу – іншу представницю США Ешлін Крюгер, а в 1/4 фіналу – італійку Жасмін Паоліні.

Для Носкової це дебютний півфінал на рівні серії Grand Slam.

У фіналі переможниця зіграє проти сильнішої в парі Кароліна Мухова – Корі Гауфф.

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