Колишній футболіст Динамо Іван Яремчук висловив бажання працювати в Україні та повідомив, що запропонував свої послуги президенту столичного клубу Ігорю Суркісу.

У Бельгії нам продовжили захист до березня 2027 року. Але коли я приїхав тепер сюди, то в мене була розмова з Ігорем Михайловичем – я хочу працювати, бути корисним тут, в Україні, в Динамо. Він сказав, що подумає над моєю пропозицією, скаже після 10-го числа. Може, вдасться і в селекції десь працювати. Мені хочеться вже… Досить дурня валяти, як то кажуть. Там сидиш просто, нічого не робиш, мови не знаєш, нудно дуже, спілкування часткове. Тому хочеться повернутися.

Я приїхав у Київ зараз за 4 роки – таке враження, що я знову повернувся в рідні пенати і на іншу планету. Тут усі свої, всі знайомі, мова знайома, людей багато знайомих, і все функціонує, все працює Тому є надія, що, може, я повернуся й буду працювати, відкину ці всі попередні якісь моменти, проблеми, негаразди.