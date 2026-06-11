Хоче приєднатися до Динамо. Яремчук повідомив, що запропонував Суркісу свої послуги
Легенда киян розкрив, у якій ролі бачить себе у клубі
11 хвилин томуПідписатися в
Колишній футболіст Динамо Іван Яремчук висловив бажання працювати в Україні та повідомив, що запропонував свої послуги президенту столичного клубу Ігорю Суркісу.
У Бельгії нам продовжили захист до березня 2027 року. Але коли я приїхав тепер сюди, то в мене була розмова з Ігорем Михайловичем – я хочу працювати, бути корисним тут, в Україні, в Динамо. Він сказав, що подумає над моєю пропозицією, скаже після 10-го числа. Може, вдасться і в селекції десь працювати. Мені хочеться вже… Досить дурня валяти, як то кажуть. Там сидиш просто, нічого не робиш, мови не знаєш, нудно дуже, спілкування часткове. Тому хочеться повернутися.
Я приїхав у Київ зараз за 4 роки – таке враження, що я знову повернувся в рідні пенати і на іншу планету. Тут усі свої, всі знайомі, мова знайома, людей багато знайомих, і все функціонує, все працює Тому є надія, що, може, я повернуся й буду працювати, відкину ці всі попередні якісь моменти, проблеми, негаразди.
Раніше повідомлялося, що Яремчук отримав у Чехії шість місяців умовного ув’язнення, а також дворічну заборону на в’їзд до країни. У жовтні 2025 року ексфутболіста заарештували, а причиною став конфлікт із менеджером у казино в Празі. Після затримання він провів у в’язниці 1,5 місяця, після чого був звільнений до суду.
Нагадаємо, на матчі 30-го туру УПЛ Динамо – Кудрівка (3:2) був присутній нападник збірної України Роман Яремчук.