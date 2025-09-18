Павло Василенко

У Манчестер Юнайтед знову назріває тренерська криза. Керівництво клубу, за даними англійських ЗМІ, розглядає можливість дострокового розірвання контракту з Рубеном Аморімом, однак такий крок може коштувати «червоним дияволам» майже 13,8 мільйона євро.

Команда переживає найгірший старт у Прем’єр-лізі за останні 33 роки, і тиск на наставника зростає з кожним туром. Не виключено, що «Олд Траффорд» перетвориться на справжній тренерський цвинтар: з 2013 року, після відходу сера Алекса Фергюсона, клуб уже встиг попрощатися з Девідом Мойєсом, Луї ван Гаалом, Жозе Моурінью, Уле Гуннаром Сульшером та Еріком тен Хагом.

Аморім очолив Манчестер Юнайтед лише 1 листопада 2024 року, підписавши контракт до 2027-го з опцією продовження. Втім, якщо угоду розірвуть протягом першого року, клуб зобов’язаний виплатити величезну компенсацію. Сам тренер раніше заявляв, що готовий піти без грошей:

«Я прошу довіри. Якщо керівництво і вболівальники вирішать, що я не підходжу, я піду наступного дня без компенсації. Але я не здамся».

Питання лише в тому, чи дотримається він свого слова. Адже нещодавно Аморім отримав від клубу ультиматум на три матчі: проти Челсі, Брентфорда та Сандерленда. Якщо результати не зміняться, гра з «чорними котами» 4 жовтня може стати його останньою на лаві Манчестер Юнайтед.