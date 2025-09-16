Головний тренер Манчестер Юнайтед Рубен Аморім продовжує користуватись повною підтримкою керівництва клубу, повідомляє ESPN.

Після поразки у дербі з Манчестер Сіті (0:3) з'явилися чутки про можливу відставку португальського фахівця, але вони не відповідають дійсності.

40-річний Аморім залишається ключовою фігурою довгострокової стратегії клубу. Незважаючи на те, що результати команди поки не виправдовують очікувань, керівництво зазначає прогрес: до зустрічі з Сіті Манчестер Юнайтед лідирував за низкою статистичних показників, включаючи xG, кількість ударів та дотиків у штрафному майданчику суперника.

Клуб впевнений, що команда рухається у правильному напрямку та продовжить надавати тренеру повну підтримку.

