У стартовому матчі 15-го туру чемпіонату Німеччини дортмундська Боруссія на своєму стадіоні впевнено розібралася з Боруссією з Менхенгладбаху, здобувши перемогу з рахунком 2:0. Підопічні Ніко Ковача протягом майже всієї зустрічі тримали гру під своїм контролем та продовжили вдалу серію у Бундеслізі.

Господарі з перших хвилин нав'язали високий темп і вже на 10-й хвилині досягли успіху. Юліан Брандт замкнув точний навіс Нікласа Зюле з правого краю, ефектно пробивши по воротах в один дотик. Дортмундці продовжили атакувати, регулярно створювали небезпечні моменти та могли збільшувати перевагу, проте до перерви рахунок так і не змінився.

У другому таймі гості спробували додати та нав'язати боротьбу, але оборона Борусії Дортмунд діяла надійно, не дозволяючи супернику потривожити воротаря. Точку в матчі господарі поставили вже в доданий час - на 90+7-й хвилині Максиміліан Байєр, який вийшов з лави, точно завершив передачу Фабіу Сілви і остаточно оформив перемогу своєї команди.

Бундесліга, 15-й тур

Боруссія Дортмунд — Боруссія Менхенгладбах 2:0

Голи: Брандт, 10, Баєр, 90+7