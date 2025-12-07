У рамках завершення 13-го туру чемпіонату Німеччини було зіграно два заключні поєдинки. Дортмундська Боруссія на власному полі впевнено впоралася із Хоффенхаймом – 2:0. Авторами забитих м'ячів стали Юліан Брандт та Ніко Шлоттербек.

Ця перемога перервала п'ятиматчеву серію гостей без поразок. За підсумками зустрічі команда з Дортмунда зміцнилася на третій позиції у таблиці, маючи 28 балів, тоді як Хоффенхайм залишився п'ятим із 23 очками.

Паралельно Гамбург у результативному і напруженому матчі виявився сильнішим за Вердер. Команди влаштували справжню гольову виставу, але господарі зуміли вирвати успіх з рахунком 3:2, забивши вирішальний м'яч у ключовий момент зустрічі.

Бундесліга. 13-й тур, 7 грудня

Боруссія» Дортмунд – Гоффенгайм – 2:0

Голи: Брандт, 43, Шлоттербек, 60

Гамбург – Вердер – 3:2

Голи: Локонга, 63, Вушкович, 75, Поульсен, 84 – Стаге, 45, Нджінма, 78