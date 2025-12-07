Боруссія Дортмунд та Гамбург здобули важливі перемоги в 13-му турі Бундесліги
Господарі сьогодні були сильнішими за гостей
близько 1 години тому
У рамках завершення 13-го туру чемпіонату Німеччини було зіграно два заключні поєдинки. Дортмундська Боруссія на власному полі впевнено впоралася із Хоффенхаймом – 2:0. Авторами забитих м'ячів стали Юліан Брандт та Ніко Шлоттербек.
Ця перемога перервала п'ятиматчеву серію гостей без поразок. За підсумками зустрічі команда з Дортмунда зміцнилася на третій позиції у таблиці, маючи 28 балів, тоді як Хоффенхайм залишився п'ятим із 23 очками.
Паралельно Гамбург у результативному і напруженому матчі виявився сильнішим за Вердер. Команди влаштували справжню гольову виставу, але господарі зуміли вирвати успіх з рахунком 3:2, забивши вирішальний м'яч у ключовий момент зустрічі.
Бундесліга. 13-й тур, 7 грудня
Боруссія» Дортмунд – Гоффенгайм – 2:0
Голи: Брандт, 43, Шлоттербек, 60
Гамбург – Вердер – 3:2
Голи: Локонга, 63, Вушкович, 75, Поульсен, 84 – Стаге, 45, Нджінма, 78