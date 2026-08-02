Сергій Разумовський

Захисник Реала Рауль Асенсіо постане перед судом у вересні 2026 року через звинувачення у поширенні інтимних відео за участю неповнолітньої. Судовий розгляд відбудеться попри те, що обидві ймовірні потерпілі відкликали свої скарги, повідомляє The Athletic.

Асенсіо висунули два обвинувачення. У ймовірному поширенні інтимного відео без згоди та можливому розповсюдженні матеріалів сексуального характеру за участю неповнолітньої.

Судові засідання заплановані на 3, 4 та 7 вересня 2026 року. Разом з Асенсіо перед судом постануть троє його колишніх партнерів із молодіжної академії Реала – Ферран Руїс, Хуан Родрігес та Андрес Гарсія.

Справа стосується ймовірної зйомки сексуального контакту без згоди, яка могла відбутися в одному з пляжних клубів Канарських островів у червні 2023 року. Після цього відео нібито поширили серед інших людей.

Водночас Асенсіо не звинувачують у безпосередній участі в цьому епізоді або записі відео. За версією прокуратури, футболіст попросив надіслати йому запис, а згодом показав його іншій особі. Слідство вважає, що такі дії могли порушити право на приватність відповідно до іспанського законодавства.

Асенсіо послідовно заперечує будь-які правопорушення. Раніше прокуратура Іспанії вимагала для захисника Реала покарання у вигляді двох із половиною років ув’язнення. Також обвинувачення просило призначити тюремні строки іншим фігурантам справи.

За версією прокуратури, після інциденту обидві заявниці зазнали посттравматичного стресового розладу. Водночас остаточне рішення щодо вини обвинувачених ухвалить суд.

23-річний Рауль Асенсіо провів 80 матчів за Реал. Захисник також отримував виклик до національної збірної Іспанії, однак поки не дебютував за головну команду країни.

Напередодні Асенсіо не взяв участі в товариському матчі Реала проти Фіорентини, який завершився внічию – 2:2. Увесь поєдинок за мадридську команду провів український голкіпер Андрій Лунін.