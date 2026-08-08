Сергій Разумовський

У товариському поєдинку між італійськими клубами Болонья зазнала розгромної поразки від Пізи. Зустріч завершилася перемогою представника Пізи з рахунком 4:1.

Матч став дебютним для нападника збірної України Артема Довбика у складі Болоньї. Український форвард розпочав гру на лаві запасних і долучився до подій на полі вже після того, як суперник забив четвертий м’яч.

На момент виходу Довбика Болонья поступалася з рахунком 1:4. Нападник провів на полі останні 15 хвилин зустрічі, проте за відведений час не зміг змінити перебіг матчу. Українець не відзначився голом або результативною передачею.

Піза відкрила рахунок у першому таймі. На 23-й хвилині Канестреллі вивів свою команду вперед, а ще до перерви Маррас подвоїв перевагу гостей.

На старті другої половини зустрічі Вурал забив третій м’яч Пізи. Болоньї вдалося скоротити відставання завдяки голу Даллінги з пенальті, однак невдовзі Маррас оформив дубль і остаточно закріпив перевагу своєї команди.

Товариський матч

Болонья – Піза 1:4

Голи: Даллінга, 67 (пен.) – Канестреллі, 23, Маррас, 41, 75, Вурал, 47

Офіційно перехід Довбика з римської Роми до Болоньї відбувся наприкінці липня 2026 року. Трансфер став частиною масштабної угоди між клубами. У межах цієї домовленості в зворотному напрямку, до Рима, вирушив аргентинський нападник Сантьяго Кастро.