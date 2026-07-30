Сергій Разумовський

Італійська Болонья досягла домовленості з Ромою щодо переходу українського нападника Артема Довбика. У новій команді форвард виступатиме на правах оренди до 30 червня 2027 року. Угода між клубами також передбачає опцію повноцінного викупу футболіста після завершення орендного періоду. Про це повідомила пресслужба Болоньї.

Dovbyk is here! 📞 🇺🇦



Welcome to Bologna, Artem ❤️💙#WeAreOne pic.twitter.com/upaAWzZgbM — Bologna FC 1909 (@Bolognafc1909) July 30, 2026

Для Довбика цей перехід стане можливістю перезапустити кар’єру та отримати більше ігрової практики. Українець приєднався до Роми влітку 2024 року після надзвичайно результативного сезону в складі Жирони.

Кампанія-2023/24 стала найуспішнішою в кар’єрі нападника на клубному рівні. Разом із Жироною Довбик посів третє місце в турнірній таблиці Ла Ліги та допоміг каталонській команді кваліфікуватися до Ліги чемпіонів. Сам українець став найкращим бомбардиром чемпіонату Іспанії, забивши 24 голи.

Висока результативність форварда привернула увагу Роми, яка влітку 2024 року оформила його перехід. Очікувалося, що Довбик стане одним із головних гравців римської команди та регулярно забиватиме в Серії А.

Проте сезон-2025/26 виявився для українця складнішим. Через тривалу травму нападник пропустив значну частину кампанії, що негативно позначилося на його фізичному стані та стабільності виступів. У результаті Довбик утратив постійне місце в основному складі Роми й не зміг демонструвати таку ж результативність, як у попередні роки.

У минулому сезоні українець провів за римський клуб 18 матчів у всіх турнірах. За цей час він забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Нещодавно Довбик оформив дубль за Рому.