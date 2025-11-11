Українська асоціація футболу офіційно повідомила про травму форварда римської Роми та гравця національної збірної України Артема Довбика.

Через пошкодження сухожилля 28-річний нападник не зможе взяти участь у відбіркових матчах чемпіонату світу 2026 року, які відбудуться у вересні.

Збірна України проведе зустріч із Францією 13 листопада о 21:45 за київським часом, а 16 листопада о 19:00 зіграє, ймовірно, вирішальний поєдинок за вихід на ЧС-2026 проти Ісландії.

У нинішньому сезоні 2025/26 років Артем Довбик встиг провести 14 матчів за Рому, в яких забив два голи та зробив дві результативні передачі. За даними Transfermarkt, ринкова вартість українського нападника становить 25 мільйонів євро.