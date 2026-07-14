Павло Василенко

Нападник Роми Артем Довбик може змінити клуб уже цього літа. Як повідомляє інсайдер Ніколо Скіра, 29-річний форвард збірної України вже погодився на можливий перехід до Дженоа.

За інформацією джерела, у разі завершення переговорів українець підпише контракт із генуезьким клубом до літа 2031 року. Наразі сторони обговорюють формат угоди: Дженоа прагне орендувати Довбика на один сезон із подальшою опцією викупу та підписанням довгострокового чотирирічного контракту.

Важливу роль у можливому переході відіграє головний тренер Дженоа Даніеле Де Россі. Саме він свого часу був ініціатором трансферу українця до Роми, однак попрацювати разом вони встигли лише кілька матчів, після чого фахівця відправили у відставку.

Минулого сезону Довбик пропустив значну частину кампанії через травму, отриману в січневому матчі проти Лечче. Попри це, він провів 18 матчів за Рому, записавши на свій рахунок три голи та дві результативні передачі. Контракт форварда з римським клубом чинний до літа 2029 року, а його трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.