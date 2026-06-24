Сергій Разумовський

Іспанський Бетис звернувся до Роми з пропозицією щодо трансферу українського нападника Артема Довбика. Про це повідомив інсайдер Ніколо Скіра у соцмережі X.

За інформацією джерела, клуб із Севільї хоче орендувати 29-річного форварда з опцією викупу. Інші деталі потенційної угоди наразі не розкриваються.

Раніше повідомлялося, що Бетис може запропонувати за Довбика 15 – 16 мільйонів євро. Водночас у Ромі цю суму вважають недостатньою. «Вовки», за попередніми даними, більше схиляються до варіанту з орендою та обов’язковим викупом на вигідніших для себе умовах.

Довбик перейшов до Роми в серпні 2024 року з Жирони. Сума трансферу становила 30,5 мільйона євро. Контракт українського нападника з римським клубом чинний до 30 червня 2029 року.

За оцінкою порталу Transfermarkt, нинішня вартість Довбика становить 15 мільйонів євро. У поточному сезоні українець провів за Рому 18 матчів, у яких забив три голи та віддав дві результативні передачі.

Бетис завершив сезон на 5-му місці в турнірній таблиці Ла Ліги та наступного сезону виступатиме в Лізі чемпіонів.

Раніше повідомлялося, що Довбик може стати одноклубником українців у європейському клубі.