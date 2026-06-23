Павло Василенко

Нападник Роми Артем Довбик потрапив до сфери інтересів Трабзонспора, який повернувся до ідеї підписання українського форварда, повідомляє A Spor.

Зазначається, що керівництво турецького клубу вже розпочало активну роботу над можливим трансфером 29-річного футболіста та вивчає умови потенційного переходу.

Повідомляється, що Довбик перебуває у шорт-листі Трабзонспора вже давно, проте конкретний інтерес щодо нього у турецької команди виник лише зараз.

Форвард у нинішньому сезоні провів 18 матчів за італійців, в яких забив три голи та віддав дві гольові передачі.

Аналітичний портал Transfermarkt оцінює ринкову вартість 28-річного українського нападника у 15 мільйонів євро.

Нагадаємо, що гравцями Трабзонспора є два українці – захисник Арсеній Батагов та півзахисник Руслан Маліновський.