За інформацією журналіста Крістіана Васкеро, римський клуб готовий достроково припинити орендну угоду футболіста. Водночас Валенсія намагається домовитися про вигідніші фінансові умови. Зокрема, іспанці хочуть зменшити вартість оренди та частину зарплати, яку доведеться виплачувати українцю.

Майбутнє Артема Довбика залишається невизначеним. Український нападник, який нині виступає за Болонью на правах оренди, може змінити команду вже під час зимового трансферного вікна. Інтерес до форварда проявляє іспанська Валенсія, яка розпочала переговори з Ромою.

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Рома оцінює перехід нападника приблизно у п'ять мільйонів євро. Якщо римляни не підуть на поступки, «кажани» можуть узагалі припинити переговори та відмовитися від кандидатури Довбика.

Повернення українця до столиці Італії також виглядає малоймовірним, адже головний тренер Джан П'єро Гасперіні не зацікавлений у його послугах.

Нагадаємо, Довбик перебрався до Роми з Жирони влітку 2024 року за 41,1 мільйона євро. У складі римлян він провів 63 матчі, забив 20 голів і віддав шість результативних передач.

У нинішньому сезоні нападник записав на свій рахунок один м'яч у п'яти поєдинках за Болонью.

Контракт українця з Ромою розрахований до літа 2029 року, а його трансферна вартість, за оцінкою Transfermarkt, становить 15 мільйонів євро.