Фабріціо Романо підтвердив серйозну зацікавленість легендарного клубу в Довбику. Проведено перемовини
Іспанці здійснять спробу врятувати українця від чергового тренера, який не бачить форварда у своїх планах
Іспанська Валенсія розглядає можливість підписання українського нападника Роми Артема Довбика під час зимового трансферного вікна. Наразі форвард виступає за Болонью на правах оренди, однак іспанський клуб уже контактував із його представником. Цю інформацію підтвердив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо.
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За словами журналіста, головним завданням Валенсії на січень є посилення атакувальної лінії. Клуб уже спілкувався з агентами Теммі Абрагама, який також входить до переліку потенційних кандидатів. Водночас у списку можливих новачків перебуває і Довбик.
Романо зазначив, що український форвард може потребувати стабільної ігрової практики та довіри з боку тренерського штабу. Перед Євро-2024 нападник здобув звання найкращого бомбардира Ла Ліги у складі Жирони, проте нинішній етап його кар’єри в Італії складається непросто.
Зараз Довбик виступає за Болонью, куди перейшов в оренду з Роми. У січні футболіст може повернутися до римського клубу та розглянути новий варіант продовження кар’єри. Водночас можливий перехід до Валенсії ускладнює висока зарплатня українця.
За інформацією Романо, саме фінансові умови є головною перешкодою для угоди. Іспанському клубу буде непросто взяти на себе такі витрати, особливо з огляду на конкуренцію з боку зацікавлених команд з Англії. Тому Валенсія навряд чи матиме змогу без труднощів домовитися про трансфер Довбика.
Орендна угода між Ромою та Болоньєю розрахована до літа 2027 року. У поточному сезоні українець провів п’ять матчів на клубному рівні та забив один гол.
Після 13 турів чемпіонату Іспанії Валенсія набрала 12 очок і посідає 17-те місце в турнірній таблиці. Підсилення атаки може стати одним із пріоритетних завдань команди під час зимового трансферного періоду.
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