Український нападник Роми Артем Довбик, який нині виступає за Болонью на правах оренди, може змінити клуб під час зимового трансферного вікна. За інформацією Calciomercato, майбутнє форварда найближчими місяцями залишається невизначеним.

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У послугах 29-річного футболіста зацікавлені італійська Венеція та іспанська Валенсія. Обидва клуби розглядають можливість запросити Довбика, однак сам українець не вважає повернення до чемпіонату Іспанії пріоритетним варіантом.

Колишній нападник Жирони хоче отримати ще один шанс проявити себе в Італії. Водночас Довбик може розглянути й варіант із переходом до клубу англійської Прем’єр-ліги, якщо надійде відповідна пропозиція.

Таким чином, узимку форвард збірної України, найімовірніше, залишить Болонью та продовжить кар’єру в іншій команді. Остаточне рішення залежатиме від переговорів за участю Роми, яка володіє контрактом футболіста, а також від позиції самого нападника.

Раніше повідомлялося, що Валенсія висунула ультиматум щодо Довбика.