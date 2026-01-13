Тренер Довбика висловився про травму нападника Роми
Артем має проблеми зі здоров'ям
близько 1 години тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Головний тренер Роми Джан П'єро Гасперіні поділився останніми новинами про травму українського нападника Артема Довбика. Його слова наводить сайт Джанлуки Ді Марціо.
Довбику, можливо, потрібно трохи більше часу на відновлення, на жаль, він мав дуже тривалі травми. Цього року у нас не було багато травм, але всі вони були зосереджені в атаці, тому ми трохи страждаємо, - розповів Гасперіні.