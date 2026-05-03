Сергій Разумовський

Український нападник Роми Артем Довбик близький до повернення на поле після травми. Про це повідомляє Il Tempo.

Форвард наближається до завершення відновлення після операції, яку переніс у січні. Для фінального етапу реабілітації римський клуб організував для Довбика поїздку до Фінляндії, де він пройде заключне медичне обстеження перед поверненням до загальної групи.

Кадрова ситуація в Ромі поступово покращується на вирішальному відрізку сезону. До команди вже повернувся півзахисник Ману Коне, який може допомогти римлянам у найближчих матчах. Очікується, що незабаром до заявки зможе повернутися і Довбик.

У клубі розраховують, що український нападник буде готовий до одного з найближчих турів. Орієнтовною датою повернення називається матч проти Парми, який запланований на 10 травня, а також подальші ключові поєдинки сезону.

У нинішній кампанії Артем Довбик провів за Рому 17 матчів у всіх турнірах, забив 3 голи та віддав 2 результативні передачі. За даними Transfermarkt, ринкова вартість 28-річного українського форварда становить 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Рома оформить трансфер конкурента Довбика за 25 млн євро.