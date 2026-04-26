Рома оформить трансфер конкурента Довбика за 25 млн євро
Контракт нідерландця буде розрахований до 2030 року
31 хвилину тому
Доніелл Маллен / Фото - Yahoo
Нападник Астон Вілли Доніелл Маллен стане гравцем Роми на постійній основі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
За даними джерела, римський клуб ухвалив рішення активувати опцію викупу гравця в розмірі 25 мільйонів євро. Контракт нідерланця з римлянами буде розрахований до 2030 року.
У цьому сезоні 27-річний Маллен зіграв 45 матчів, забив 19 голів та віддав 3 асисти. За італійський клуб він провів 16 ігор, забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі.
Раніше стало відомо, що Довбика виставлять на трансфер.
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05