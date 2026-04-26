Володимир Кириченко

Нападник Астон Вілли Доніелл Маллен стане гравцем Роми на постійній основі. Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

За даними джерела, римський клуб ухвалив рішення активувати опцію викупу гравця в розмірі 25 мільйонів євро. Контракт нідерланця з римлянами буде розрахований до 2030 року.

No doubts: Donyell #Malen will become an #ASRoma’s player on a permanent deal for €25M from #AstonVilla. Contract until 2030. He has scored 11 goals and provided 1 assist in 14 games during this season in Serie A. #transfers #AVFC https://t.co/R62dKzv45B — Nicolò Schira (@NicoSchira) April 26, 2026

У цьому сезоні 27-річний Маллен зіграв 45 матчів, забив 19 голів та віддав 3 асисти. За італійський клуб він провів 16 ігор, забив 12 голів та віддав 2 результативні передачі.

