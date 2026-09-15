Болонья розглядає можливість припинення співпраці з головним тренером команди Доменіко Тедеско. Про це повідомив відомий італійський журналіст Маттео Моретто у соцмережі X.

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За інформацією джерела, спортивне керівництво клубу наразі обговорює подальше майбутнє 41-річного фахівця. Причиною для сумнівів став невдалий старт Болоньї в сезоні-2026/27.

Керівники італійської команди оцінюють результати та якість гри підопічних Тедеско після перших матчів чемпіонату. Остаточного рішення щодо тренера поки не ухвалено, однак його посада вже опинилася під загрозою.

Нагадаємо, що український нападник Артем Довбик приєднався до Болоньї на правах оренди з Роми. Перехід форварда відбувся за ініціативою Тедеско, який розраховував на футболіста в новому сезоні.

Після чотирьох зіграних матчів Болонья набрала лише одне очко та посідає 16-те місце в турнірній таблиці Серії А. Якщо результати команди найближчим часом не покращаться, керівництво клубу може ухвалити рішення про зміну головного тренера.