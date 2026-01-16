За інформацією Gazzetta dello Sport, форвард Роми Артем Довбик самостійно ухвалив рішення про проведення операції на лівому стегні, щоб остаточно усунути проблему з пошкодженим сухожиллям.

Травма почала завдавати незручностей гравцеві ще з середини осені, через що він пропустив кілька матчів. Теоретично Довбик міг виходити на поле, але без хірургічного втручання його б періодично повертали в лазарет.

Артем вирішив вирішити питання радикально, щоб після відновлення повністю повернутися до тренувань та ігрового процесу. Клуб підтримав рішення футболіста.

Очікується, що відновлення триватиме 2-3 місяці, і Довбик не зможе допомогти збірній України у плей-оф ЧС-2026 проти Швеції.