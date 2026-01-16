Англійський клуб продовжує моніторити ситуацію Довбика з Ромою
Артема чекають на Туманному Альбіоні
19 хвилин тому
Артем Довбик / Фото - ФК Рома
Лідс зацікавлений в трансфері нападника Роми та збірної України Артема Довбика, повідомляє журналіст Екрем Конур.
Рома готова відпустити українського форварда після трансферів Доніелла Малена та Робініо Ваза.
У сезоні 2025/26 Довбик взяв участь у 17 офіційних матчах Роми, забив 3м'ячі та зробив 2 результативні передачі.
Один із потенційних конкурентів Довбика офіційно не приєднався до Роми.