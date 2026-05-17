Сергій Разумовський

Рома проводить домашній матч 37-го туру італійської Серії А, у якому на своєму полі зустрічається з Лаціо.

До заявки Роми на цей поєдинок потрапив український нападник Артем Довбик. Форвард залишився у запасі. Однак сам факт його появи в заявці є важливою новиною, адже Довбик був відсутній через травму ще з січня, тож це його перше повернення до заявки після тривалої паузи.

У нинішньому сезоні Артем Довбик встиг провести 17 матчів у складі Роми. На його рахунку 3 забиті м’ячі та 2 результативні передачі. Через пошкодження українець пропустив значну частину другої половини кампанії.

Матч між Ромою та Лаціо розпочався о 13:00 за київським часом. Після першого тайму команда Довбика веде з мінімальною перевагою. Єдиний гол у першій половині зустрічі забив Манчіні, який дозволив «вовкам» піти на перерву за рахунку 1:0.

Перед цим туром Рома посідала п'яте місце у турнірній таблиці Серії А та продовжувала боротьбу за Лігу чемпіонів. Лаціо, своєю чергою, перебуває лише на дев'ятій сходинці чемпіонату.

Раніше Рома викупила у Астон Вілли конкурента Довбика.