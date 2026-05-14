Рома викупила у Астон Вілли конкурента Довбика
Римляни заплатили бірмінгемцям солідну суму
25 хвилин тому
Доніелл Мален / Фото - Yahoo
Форвард Астон Вілли Доніелл Мален офіційно став гравцем Роми, за яку він з січня цього року виступає на правах оренди. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
За інформацією джерела, італійський клуб заплатив 25 млн євро за 27-річного нідерландця після виходу в єврокубки.
На рахунку Доніелла 14 голів та 2 передачі у 18 матчах за римлян.
Довбик повертається! Українець може вийти на поле уже найближчим часом
Дивіться топовий футбол на MEGOGO. XSPORT – код надає знижку -35% на покупку 3 місяців передплати Оптимальна. Термін дії до 31.05
Поділитись