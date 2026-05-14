Володимир Кириченко

Форвард Астон Вілли Доніелл Мален офіційно став гравцем Роми, за яку він з січня цього року виступає на правах оренди. Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, італійський клуб заплатив 25 млн євро за 27-річного нідерландця після виходу в єврокубки.

🚨💛❤️ AS Roma have officially activated €25m buy clause for Donyell Malen to join on permanent deal from Aston Villa.



It’s active since AS Roma reached European qualification. pic.twitter.com/Cveky4XLFf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2026

На рахунку Доніелла 14 голів та 2 передачі у 18 матчах за римлян.

