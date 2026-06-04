Сергій Разумовський

Ювентус уважно стежить за нападником Атлетико Александром Сорлотом, повідомляє журналіст Маттео Морретто.

За даними джерела, керівництво туринського клубу вже провело переговори з агентами норвезького форварда. Його кандидатуру Ювентус розглядав ще взимку. У мадридському клубі 30-річного гравця не вважають недоторканним, тому Атлетико готовий розглянути його продаж.

Інтерес до Сорлота також проявляють Евертон і Барселона. Контракт нападника з «матрацниками» чинний до літа 2028 року. У минулому сезоні Сорлот провів 54 матчі у всіх турнірах, забив 20 голів і віддав одну результативну передачу.

Александр перейшов до Атлетико влітку 2024 року з Вільярреала за 32 мільйони євро. Перед цим одним із головних кандидатів на перехід до мадридського клубу був український форвард Артем Довбик, однак він обрав трансфер із Жирони до Роми.

Нині майбутнє Довбика в римському клубі також залишається невизначеним, адже, за повідомленнями ЗМІ, Рома більше не розраховує на українського нападника.