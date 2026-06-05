Сергій Разумовський

Карпати випередили Динамо у боротьбі за голкіпера Ниви Тернопіль Іллю Ольхового. За інформацією Telegram-каналу INSIDE UPL, воротар уже перебував у Києві, де проходив медичний огляд і готувався до підписання контракту з київським клубом.

Втім, ситуація змінилася в останній момент. У боротьбу за футболіста активніше включилися Карпати, які також стежили за Ольховим і розглядали його кандидатуру для посилення воротарської позиції. Львівський клуб, за даними джерела, запропонував вигідніші фінансові умови, що могло стати вирішальним фактором у переговорах.

Повідомляється, що сума потенційної угоди з Карпатами може скласти 400 тисяч. Для порівняння, Динамо нібито було готове заплатити за воротаря 300 тисяч. Таким чином, львів’яни змогли перебити пропозицію киян і наблизитися до оформлення трансферу.

Окремо джерело зазначає, що частину коштів від майбутнього переходу Ольхового має отримати Минай. Йдеться про 50 відсотків від суми наступного продажу гравця, оскільки саме такий пункт, за інформацією каналу, був передбачений у попередніх домовленостях. Попри наявні проблеми, ужгородський клуб юридично продовжує існувати, тому може претендувати на свою частку від трансферу.

Ілля Ольховий у поточному сезоні провів 32 матчі за Ниву Тернопіль. У цих поєдинках голкіпер пропустив 31 м’яч, а в 11 зустрічах зумів залишити свої ворота недоторканими. Його виступи привернули увагу клубів УПЛ.