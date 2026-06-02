Сергій Разумовський

Київське Динамо підписало нового воротаря. За інформацією INSIDE UPL, столичний клуб оформив трансфер 23-річного голкіпера тернопільської Ниви Іллі Ольхового.

Ольховий є вихованцем тернопільського футболу. Свої перші кроки він робив у ДЮСШ Тернопіль, після чого потрапив до структури ФК Львів. Після припинення існування львівського клубу у 2023 році воротар перебрався до Миная. Згодом закарпатський клуб також припинив існування, і після цього Ольховий продовжив кар’єру в тернопільській Ниві.

У нинішньому сезоні голкіпер був одним із основних гравців Ниви. Він провів 32 матчі у всіх турнірах, у яких пропустив 31 м’яч. При цьому в 11 поєдинках Ольховий зумів зберегти свої ворота недоторканими. За оцінкою порталу Transfermarkt, вартість 23-річного воротаря становить 175 тисяч євро.

Нагадаємо, рік тому, Динамо вже підписувало гравця з тернопільської Ниви. Мова про захисника Василя Буртника, який не провів жодного матчу за киян і повернувся назад.