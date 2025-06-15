Сергій Стаднюк

Колишній нападник збірної України Артем Мілевський після поразки команди U-21 у матчі першого туру групового етапу молодіжного Євро-2025 проти Данії (2:3) згадав підхід до роботи з підопічними тодішнього тренера Олексія Михайличенка у часи своїх виступів за «молодіжку» на Євро-2006. Тоді команда завоювала срібло.

Після матчу з Італією, коли К'єлліні забив нам на останній хвилині, Олексій Санич Михайличенко нам сказав: «Так, ви програли, але я бачив, що ви боролися до останнього. Я впевнений, що з Данією все буде нормально». Він нам дозволив випити по банці 0,5 пива, і це згуртувало колектив і додало поваги до головного тренера. Ми Санича не підвели, обіграли Данію, і я забив вирішальний гол. Досі перед очима момент, як Михайличенко біжить на радощах і вітає кожного гравця. Це прикольно, – заявив Мілевський в інтерв’ю Sport-express UA. Артем Мілевський

А другу гру «синьо-жовтих» на молодіжному Євро-2025 можна подивитися вже сьогодні, 15 червня. Пряма трансляція матчу Фінляндія – Україна. Початок – о 19:00 за Києвом.

Раніше колишній тренер «синьо-жовтих» Мирон Маркевич після шокуючої поразки молодіжної збірної України заявив, що для виходу з групи на Євро-2025 можна нічого не змінювати.