Сергій Разумовський

Завершився 27-й тур Другої ліги України, який приніс одразу кілька несподіваних результатів і суттєво вплинув на боротьбу за лідерство в обох групах.

Група А

Субота, 18 квітня

У групі А тур розпочався в суботу з двох поєдинків. Найбільшу увагу привернув матч у Вінниці, де Нива приймала Полісся-2. Дубль житомирського клубу несподівано не зміг здобути перемогу і втратив важливі очки у боротьбі за перше місце. Господарі вийшли вперед завдяки голу Загорулька і довгий час були близькими до перемоги, однак наприкінці зустрічі Микитюк врятував для гостей нічию — 1:1. Ця осічка дорого коштувала Поліссю-2 у турнірному контексті.

В іншому матчі суботи Вільхівці на виїзді здобули мінімальну перемогу над Ужгородом. Долю зустрічі вирішив єдиний забитий м’яч, автором якого став Боцьків на 73-й хвилині. Завдяки цьому успіху гості поповнили свій очковий доробок і завершили тур на позитивній ноті.

Друга ліга. Група А, 27-й тур

Нива Вінниця – Полісся-2 1:1

Голи: Загорулько, 38 – Микитюк, 79

Ужгород – Вільхівці 0:1

Гол: Боцьків, 73

Неділя, 19 квітня

У неділю боротьба в групі А продовжилася ще двома матчами. Атлет на власному полі не залишив шансів Реал Фармі, оформивши впевнену перемогу з рахунком 4:0. Команда з Одеси знову зазнала великої поразки на виїзді, а головними дійовими особами у складі переможців стали Мовчан і Бабич, оформивши по дублю.

Ще більш важливим для турнірної боротьби став поєдинок у Стрию, де Скала 1911 приймала Куликів-Білку. Гості провели дуже впевнений матч і здобули розгромну перемогу з рахунком 3:0. Уже в першому таймі Патуляк оформив дубль, а в другій половині зустрічі Шарабура довершив успіх своєї команди, встановивши остаточний результат. Саме ця перемога дозволила Куликову-Білці вийти на перше місце у своїй групі, скориставшись втратою очок Полісся-2.

Атлет – Реал Фарма 4:0

Голи: Мовчан, 31,71, Бабич, 52, 73

Скала 1911 – Куликів-Білка 0:3

Голи: Патуляк, 26, 33, Шарабура, 74

Турнірна таблиця

Група Б

Субота, 18 квітня

У групі Б ключові події також почалися в суботу. Локомотив гостював у Олександрії-2 і зумів здобути мінімальну перемогу. Єдиний гол у матчі на 24-й хвилині забив Мельниченко, і цього виявилося достатньо для трьох очок. Цей результат став особливо важливим з огляду на те, що один із конкурентів команди також втратив очки.

Йдеться про Колос-2, який у виїзному матчі проти Чайки не зміг досягти бажаного результату. Господарі відкрили рахунок на 67-й хвилині після голу Гопкала і були близькими до перемоги, однак уже в компенсований час Колос-2 все ж врятувався від поразки. Недоля реалізував пенальті на 90-й хвилині та встановив підсумковий рахунок 1:1. Втрата очок у цьому матчі стала неприємним ударом для гостей у боротьбі за перемогу в групі.

Друга ліга. Група Б, 27-й тур

Олександрія-2 – Локомотив 0:1

Гол: Мельниченко, 24

Чайка – Колос-2 1:1

Голи: Гопкало, 67 – Недоля, 90 (пенальті)

Неділя, 19 квітня

Найбільше матчів було зіграно у неділю. Дубль Лівого Берега на власному полі впевнено впорався з Пенуелом, забивши обидва м’ячі ще на старті зустрічі. Уже на 11-й хвилині рахунок відкрив Гереш, а на 18-й перевагу господарів подвоїв Мариновський. Надалі команда спокійно довела справу до перемоги з рахунком 2:0.

Мінімальну домашню перемогу здобув і дубль Чорноморця, який переграв Гірник-Спорт. Долю цього протистояння вирішив м’яч Пшеничнюка, що у свій молодий вік має досвід Прем'єр-ліги. Одесити зуміли втримати здобуту перевагу до фінального свистка та записали до свого активу три очки.

Драматично завершився матч між Ребелом і Діназом у дербі Київської області. Гості були дуже близькими до довгоочікуваної перемоги після того, як Шусть вивів їх уперед під кінець зустрічі. Однак утримати перевагу гості не зуміли. На останніх хвилинах Власенко зрівняв рахунок і приніс Ребелу нічию — 1:1.

Лівий Берег-2 – Пенуел 2:0

Голи: Гереш, 11, Мариновський, 18

Чорноморець-2 – Гірник-Спорт 1:0

Гол: Пшеничнюк, 42

Ребел – Діназ 1:1

Голи: Власенко, 88 – Шусть, 73

Турнірна таблиця